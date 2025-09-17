Каладзе: У оппозиции нет никакой поддержки, 4 октября грузинский народ вынесет им очередной вердикт

«Заявление некоторых евробюрократов о том, что белое — это чёрное, основано на лжи и наносит вред самому Евросоюзу», — заявил журналистам мэр столицы Каха Каладзе.



Каладзе прокомментировал заявления высокопоставленных чиновников ЕС о задержании Элене Хоштария, одного из лидеров «Коалиции за перемены», в которых она названа политической заключённой.



«Все видят, что на создание в стране агрессивных группировок за эти годы были потрачены огромные деньги. Всё это финансируется извне. У них есть свои покровители как внутри страны в лице некоторых дипломатов, так и извне. Всё плохое, что происходит в стране — ненависть, насилие, попытки разобщить общество — финансируется внешними силами», — заявил Каха Каладзе.



Что касается шансов оппозиции на местных выборах, то, по словам мэра Тбилиси, они служат интересам другого государства, поэтому им нет места в политике страны.



«Вы видите, какой поддержкой пользуется оппозиция и в каком она состоянии. У них нет поддержки населения, нет ресурсов для победы. 4 октября они однозначно потерпят поражение во всех избирательных округах. Грузинский народ вынесет им очередной вердикт. Они — агенты и служат интересам другого государства. Конечно, таким политическим партиям нет места в политике страны», — отметил Каха Каладзе.





