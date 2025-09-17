Супруга арестованного в Тбилиси российского активиста Чечина призывает к протесту

Супруга арестованного в Тбилиси российского активиста Антона Чечина призывает к акции протеста 18 сентября в 19 часов.



Манана Самхарадзе просит собраться переводческой компании Intellect Market — здесь работают переводчицы Шорена Табатадзе и Анаида Сафарян, которые являются, как отметила Самхарадзе, «главными лжесвидетелями по делам Антона Чечина, Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуль».



«Шорена Табатадзе угрожала Анастасии убийством, а Антона заставляла подписать протокол и говорила, что ему грозит пожизненное заключение, если он этого не сделает», — пишет супруга активиста.



Напомним, Антона Чечина, Анастасию Зиновкину и Артема Грибуль Тбилисский городской суд осудил на 8 годам и 6 месяцам тюрьмы — они признаны виновными в хранении наркотиков в особо крупном размере.



О лжесвидетельствах Анаиды Сафарян в заключительном слове на суде рассказал Артем Грибуль. Он отметил, что в документе об отказе от наркологической экспертизы есть подпись Сафарян, которая подтверждает, что она все перевела Грибулю и Зиновкиной. А когда ее на суде спросили, взаимодействовала ли она с Зиновкиной, Сафарян ответила, что нет.



Добавим, что участники проевропейской акции протеста в Тбилиси Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль с 12 сентября держат голодовку.



Напомним, гражданин РФ Антон Чечин был задержан у дома 3 декабря 2024 года. Ему было предъявлено обвинение по статье 260 (6) Уголовного кодекса, которая предусматривает приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в особо крупных размерах и предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.



Чечин родом из Барнаула (Алтайский край), и до начала войны в Украине он неоднократно выходил на митинги оппозиции и стоял в одиночных пикетах в родном городе, за что на него заведено административное дело.



Войну в Украине Чечин не поддержал и в апреле 2022 года уехал в Грузию, как и многие настроенные против агрессии РФ в Украине граждане России.



