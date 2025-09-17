Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посольство Украины не получало официальной информации об уголовном деле против двух граждан Украины


17.09.2025   18:42


Сотрудники посольства принимают все меры для получения разрешения правоохранительных органов Грузии на встречу с гражданами Украины и выяснения всех обстоятельств их задержания, говорится в заявлении посольства Украины в Грузии.

Согласно заявлению, посольство не получало официальной информации от грузинской стороны о возбуждении уголовного дела в отношении двух граждан Украины.

«Посольство Украины в Грузии постоянно отслеживает распространяемую в грузинских СМИ информацию о задержании правоохранительными органами Грузии двух граждан Украины, подозреваемых в незаконной перевозке взрывчатого вещества «Гексоген». На данный момент посольство не получало официальной информации от грузинской стороны о возбуждении в отношении них уголовного дела по данному обвинению». Консульский персонал посольства принимает исчерпывающие меры для получения разрешения правоохранительных органов Грузии на встречу с вышеуказанными гражданами Украины и выяснения всех обстоятельств их задержания», — говорится в заявлении посольства Украины в Грузии.

Служба государственной безопасности Грузии и Министерство внутренних дел задержали двух граждан Украины.

Как отмечалось на брифинге в СГБ 11 сентября, 10 сентября текущего года грузовой автомобиль марки «Мерседес-Бенц» с украинскими номерными знаками пересек государственную границу из Украины в Грузию через Румынию и Болгарию и въехал в страну через таможенно-пропускной пункт «Сарпи». В результате его остановки и досмотра в автомобиле было обнаружено 2,4 килограмма взрывчатого вещества «Гексоген», размещенного в тщательно замаскированных тайниках.

По данным СГБ, согласно оперативным материалам, конечным пунктом назначения ввезенного из Украины взрывчатого вещества является Тбилиси, один из жилых домов, расположенных в районе Авлабари.


