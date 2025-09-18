Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Состоялось расширенное заседание Правительственной комиссии по гражданскому равенству и интеграции


18.09.2025   00:40


Под председательством государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Теи Ахвледиани состоялось расширенное заседание Правительственной комиссии по гражданскому равенству и интеграции.

Как сообщает аппарат государственного министра, Теа Ахвледиани обратилась к участникам заседания с приветственной речью и представила предварительные результаты промежуточной оценки Государственной стратегии гражданского равенства и интеграции на 2021–2030 годы по двум приоритетным направлениям: государственный язык для поддержки интеграции и доступ к качественному образованию.

«На сегодняшнем заседании мы в рабочем режиме обсудили предварительные результаты среднесрочной оценки Десятилетней государственной стратегии гражданского равенства и интеграции этнических меньшинств, которая охватывает мероприятия, реализованные до 2024 года включительно. Было выявлено, что доступ к качественному образованию среди нашего негрузиноязычного населения значительно улучшился, а также повысились мотивация к изучению грузинского языка и уровень знаний, особенно среди молодежи. Основываясь на достигнутом прогрессе и анализе все еще существующих проблем и потребностей, у нас есть четкое видение и готовность разрабатывать дальнейшие целенаправленные действия, чтобы посредством скоординированных и последовательных усилий полностью достичь всех поставленных стратегических целей к 2030 году», — заявила государственный министр Теа Ахвледиани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна