С 27 сентября на разные маршруты поэтапно будет распределен новый поток 18-метровых автобусов

В грузинской столице состоялась презентация нового потока 18-метровых автобусов марки MAN. Указанную информацию распространяет Тбилисская мэрия.



По информации мэрии, презентацию новых автобусов провел мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с вице-мэром Георгием Ткемаладзе, руководителем ООО «Тбилисская транспортная компания» Георгием Шарковым и главой Агентства транспорта и урбанистического развития Тбилиси Нино Багалашвили.



По словам мэра, распределение новых автобусов по маршрутам начнется 27 сентября.



«Сегодня очень приятный день для нашего города, так как предпринимается очередной важный шаг по транспортной политике. 200 единиц 18-метровых автобусов, закупленных нами в прошлом году, уже в Тбилиси и готовы обслуживать население столицы. Я очень рад, что в последние годы нам удалось заменить автопарк на новые, современные автобусы и микроавтобусы европейского типа. Автобусы выйдут на маршруты с 27 сентября, освободившиеся же 10- и 12-метровые автобусы будут распределены по разным линиям.



Разумеется, мы должны продолжить развивать общественный транспорт для того, чтобы жители каждого района имели возможность пользоваться современными автобусами и микроавтобусами. Указанным проектом это не заканчивается - город развивается, идет вперед, растет, реализуются новые проекты. На сегодняшний день одним из главных вызовов остаются пробки, однако мы делаем все для того, чтобы сделать передвижение на общественном транспорте комфортным. Именно поэтому, с учетом соответствующих исследований, где это возможно, везде делаются автобусные полосы», - заявил Каладзе.





