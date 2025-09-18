Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Использует ли «Грузинская мечта» представителей бизнеса, чтобы избежать санкций?


18.09.2025   21:53


Использует ли «Грузинская мечта» представителей бизнеса, чтобы воспрепятствовать процессу санкций против людей, находящихся у власти? — Эка Гигаури утверждает, что у неё есть информация от международных партнёров о том, что они «используют крупный бизнес, лоббирующий интересы «Грузинской мечты».

Нам стало известно, в том числе от международных партнёров, что во многих случаях, поскольку правящая команда не может наладить отношения с правительствами различных стран по дипломатическим каналам, они используют крупный бизнес, лоббирующий интересы «Грузинской мечты». Они прямо говорят о том, что если у Бидзины Иванишвили возникнут проблемы, это может негативно сказаться на экономике нашей страны, что не соответствует действительности, — говорит Гигаури.

На вопрос журналиста, станут ли известны имена и фамилии этих бизнесменов, Эка Гигаури отвечает:

«Возможно, в какой-то момент все узнают фамилии этих бизнесменов».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна