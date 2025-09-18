|
Использует ли «Грузинская мечта» представителей бизнеса, чтобы избежать санкций?
18.09.2025 21:53
Использует ли «Грузинская мечта» представителей бизнеса, чтобы воспрепятствовать процессу санкций против людей, находящихся у власти? — Эка Гигаури утверждает, что у неё есть информация от международных партнёров о том, что они «используют крупный бизнес, лоббирующий интересы «Грузинской мечты».
Нам стало известно, в том числе от международных партнёров, что во многих случаях, поскольку правящая команда не может наладить отношения с правительствами различных стран по дипломатическим каналам, они используют крупный бизнес, лоббирующий интересы «Грузинской мечты». Они прямо говорят о том, что если у Бидзины Иванишвили возникнут проблемы, это может негативно сказаться на экономике нашей страны, что не соответствует действительности, — говорит Гигаури.
На вопрос журналиста, станут ли известны имена и фамилии этих бизнесменов, Эка Гигаури отвечает:
«Возможно, в какой-то момент все узнают фамилии этих бизнесменов».
