Гия Хухашвили о задержаниях ветеранов спорта: они отработанный материал

За последние месяцы в Грузии были задержаны по разным обвинениям спортсмены-ветераны, сторонники и члены «Грузинской мечты». Среди них известный боксер Георгий Канделаки, которого задержали по обвинению в незаконном производстве напитков, олимпийский чемпион Зураб Звиадаури обвиняемый в незаконном приобретении, хранение и ношении оружия, а также Эльдар (Лука) Куртанидзе – борец, олимпийский чемпион, экс-президент Федерации борьбы, он был задержан после нападения на бывшую жену Хатуну Микацадзе. Некоторые грузинские СМИ и пользователи социальных сетей видят связь между этими задержаниями. Соображениями на этот счет с «Эхом Кавказа» поделился политолог Гия Хухашвили



Г.Х. Я особой закономерности тут не вижу. Понятно, что, когда у человека много мускулов, а ума не настолько много и при этом хочется красиво жить, они действуют вот так. Я не вижу здесь никакой политической подоплеки. Просто кто-то перестал их «крышевать», сказал: хватит. После этого все увидели то, что и так было ясно – эти люди занимались чем-то насовсем законным.



Теория №1: спортсмены-ветераны, поддерживающие партию власти – «неприкасаемые», со временем у них выработался синдром безнаказанности, и они уже открыто начали совершать преступления, на которые даже власть уже не смогла закрыть глаза.



Г.Х. Такое ощущение у них действительно есть, они думают, что могут заниматься беспределом и спроса с тебя не будет. Власть всегда использовала спортсменов в политических целях и сегодня использует. Но есть актуальные спортсмены, а также отработанный материал. Канделаки, Куртанидзе – это отработанный материал, чисто политически никому давно не интересный. Так что, их можно было и слить. Актуальные же спортсмены, действительно «неприкасаемые».





Теория №2: власти посылают месседж спортивному сообществу – будьте податливыми, иначе вам грозят задержания.



Г.Х. Я не думаю, что это так, потому что спортсмены, как правило, сотрудничают с властью. У властей и так нет никаких проблем с тем, чтобы манипулировать ими при надобности. Так что «Мечте» не нужно их сейчас особо напрягать, спортсмены и так лояльны. Есть всего 2-3 спортсмена, которые выражают отличное (от сторонников «Грузинской мечты») мнение, но это не «системная» проблема, чтобы им посылать какой-то месседж. Я считаю, что это частные случаи, без политической подоплеки. А если кто-то и решил послать такой месседж, он, я думаю, не особо смыслит в политике, потому что это послание до адресата не дойдет.



17 сентября Следственная служба Министерства финансов сообщила о задержании семи человек, связанных с нелегальным производством алкогольных напитков в Гори, где кустарным способом изготавливалась фальсифицированная продукция под известными брендами. Там же был обнаружен склад безакцизных сигарет. Среди задержанных – горийский бизнесмен, боксер Георгий Канделаки.



В Тбилиси, предположительно 16 сентября, был задержан олимпийский чемпион Зураб Звиадаури, по статье 236 Уголовного кодекса, предусматривающей незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. Звиадаури был задержан и в 2021 году, по обвинению в умышленном убийстве. Тогда суд освободил его под залог в 50 тысяч лари (около 16 тысяч долларов); он вышел на свободу в ноябре 2021 года.



53-летний Эльдар (Лука) Куртанидзе – борец, олимпийский чемпион, экс-президент Федерации борьбы, бывший проректор Академии МВД и экс-депутат парламента от «Грузинской мечты», был задержан в Кобулети после нападения на бывшую жену Хатуну Микацадзе в июне текущего года.





