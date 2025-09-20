Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Звания «Почетного гражданина Тбилиси» удостоены 30 человек


20.09.2025   22:35




Во Дворце государственных церемоний состоялось награждение Почётных тбилисцев 2025 года.

Каждому из них мэр Тбилиси Каха Каладзе вручил символический ключ от города и почётный диплом.

В этом году звание Почётного гражданина Тбилиси получили:

• Зураб Турманидзе (врач, хирург, член военно-медицинской академии, корреспондент, член Европейской международной комиссии народной медицины ЮНЕСКО);

• Тинатин Мгвдлиашвили (поэт, художник);

• Дженаро Кристесашвили (врач-репродуктолог, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Ассоциации репродуктивного и сексуального здоровья Грузии);

• Нодар Чхартишвили (биолог, учёный, академик Академии сельскохозяйственных наук Грузии);

• Бакур Кигурадзе (архитектор, учёный);

• Отар Габелашвили (инженер, горный геолог);

• Гиви Чичинадзе (инженер, певец, политик);

• Тенгиз Гугешашвили (хирург, доктор медицинских наук, руководитель отдела торако-абдоминальной хирургии клиники Тодуа);

• Гога Пипинашвили (актёр театра и кино, член труппы театра киноактёра имени Михаила Туманишвили);

• Томзир Цомая (спортсмен, гимнаст);

• Тина Мгалоблишвили (диктор, актриса);

• Давид Эвгенидзе (композитор, пианист);

• Зура Абашидзе (дипломат, учёный, доктор политических наук, профессор);

• Арчил Гогелия (фехтовальщик, журналист, спортсмен, политик);

• Теймураз Чигогидзе (врач-уролог, доктор медицинских наук);

• Владимир (Вахтанг) Вепхвадзе (издатель, меценат);

• Георгий Бурджанадзе (актёр грузинского театра и кино, заслуженный артист Грузии);

• Лауз (Резо) Чанишвили (хореограф-хореолог, танцор, доктор, профессор, почётный председатель Союза хореографов Грузии);

• Нугзар Квашал (певец, заслуженный артист Грузии, солист ансамбля «Иверия», участник ансамбля «Хомли»);

• Роман (Рома) Рцхиладзе (музыкант, композитор, певец);

• Тинатин Букия (врач, педагог, доктор медицинских наук);

• Нодар Митагвария (биолог, доктор биологических наук, академик);

• Нанули Абесадзе (певица, заслуженная артистка Грузии);

• Манана Тодадзе (певица, актриса);

• Нанули Сараджишвили (актриса кино и театра, заслуженная артистка Грузии);

• Лейла Мумладзе (музыкант, педагог);

• Тамаз Молашвили (музыкант, педагог с 65-летним стажем);

• Николоз Шенгелая (художник);

• Малхаз Долидзе (председатель Союза хлебопеков, доктор технических наук, профессор);

• Джими Кипиани (юрист).


