Звания «Почетного гражданина Тбилиси» удостоены 30 человек
20.09.2025 22:35
Во Дворце государственных церемоний состоялось награждение Почётных тбилисцев 2025 года.
Каждому из них мэр Тбилиси Каха Каладзе вручил символический ключ от города и почётный диплом.
В этом году звание Почётного гражданина Тбилиси получили:
• Зураб Турманидзе (врач, хирург, член военно-медицинской академии, корреспондент, член Европейской международной комиссии народной медицины ЮНЕСКО);
• Тинатин Мгвдлиашвили (поэт, художник);
• Дженаро Кристесашвили (врач-репродуктолог, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Ассоциации репродуктивного и сексуального здоровья Грузии);
• Нодар Чхартишвили (биолог, учёный, академик Академии сельскохозяйственных наук Грузии);
• Бакур Кигурадзе (архитектор, учёный);
• Отар Габелашвили (инженер, горный геолог);
• Гиви Чичинадзе (инженер, певец, политик);
• Тенгиз Гугешашвили (хирург, доктор медицинских наук, руководитель отдела торако-абдоминальной хирургии клиники Тодуа);
• Гога Пипинашвили (актёр театра и кино, член труппы театра киноактёра имени Михаила Туманишвили);
• Томзир Цомая (спортсмен, гимнаст);
• Тина Мгалоблишвили (диктор, актриса);
• Давид Эвгенидзе (композитор, пианист);
• Зура Абашидзе (дипломат, учёный, доктор политических наук, профессор);
• Арчил Гогелия (фехтовальщик, журналист, спортсмен, политик);
• Теймураз Чигогидзе (врач-уролог, доктор медицинских наук);
• Владимир (Вахтанг) Вепхвадзе (издатель, меценат);
• Георгий Бурджанадзе (актёр грузинского театра и кино, заслуженный артист Грузии);
• Лауз (Резо) Чанишвили (хореограф-хореолог, танцор, доктор, профессор, почётный председатель Союза хореографов Грузии);
• Нугзар Квашал (певец, заслуженный артист Грузии, солист ансамбля «Иверия», участник ансамбля «Хомли»);
• Роман (Рома) Рцхиладзе (музыкант, композитор, певец);
• Тинатин Букия (врач, педагог, доктор медицинских наук);
• Нодар Митагвария (биолог, доктор биологических наук, академик);
• Нанули Абесадзе (певица, заслуженная артистка Грузии);
• Манана Тодадзе (певица, актриса);
• Нанули Сараджишвили (актриса кино и театра, заслуженная артистка Грузии);
• Лейла Мумладзе (музыкант, педагог);
• Тамаз Молашвили (музыкант, педагог с 65-летним стажем);
• Николоз Шенгелая (художник);
• Малхаз Долидзе (председатель Союза хлебопеков, доктор технических наук, профессор);
• Джими Кипиани (юрист).
