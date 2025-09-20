Звания «Почетного гражданина Тбилиси» удостоены 30 человек

20.09.2025 22:35









Во Дворце государственных церемоний состоялось награждение Почётных тбилисцев 2025 года.



Каждому из них мэр Тбилиси Каха Каладзе вручил символический ключ от города и почётный диплом.



В этом году звание Почётного гражданина Тбилиси получили:



• Зураб Турманидзе (врач, хирург, член военно-медицинской академии, корреспондент, член Европейской международной комиссии народной медицины ЮНЕСКО);



• Тинатин Мгвдлиашвили (поэт, художник);



• Дженаро Кристесашвили (врач-репродуктолог, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Ассоциации репродуктивного и сексуального здоровья Грузии);



• Нодар Чхартишвили (биолог, учёный, академик Академии сельскохозяйственных наук Грузии);



• Бакур Кигурадзе (архитектор, учёный);



• Отар Габелашвили (инженер, горный геолог);



• Гиви Чичинадзе (инженер, певец, политик);



• Тенгиз Гугешашвили (хирург, доктор медицинских наук, руководитель отдела торако-абдоминальной хирургии клиники Тодуа);



• Гога Пипинашвили (актёр театра и кино, член труппы театра киноактёра имени Михаила Туманишвили);



• Томзир Цомая (спортсмен, гимнаст);



• Тина Мгалоблишвили (диктор, актриса);



• Давид Эвгенидзе (композитор, пианист);



• Зура Абашидзе (дипломат, учёный, доктор политических наук, профессор);



• Арчил Гогелия (фехтовальщик, журналист, спортсмен, политик);



• Теймураз Чигогидзе (врач-уролог, доктор медицинских наук);



• Владимир (Вахтанг) Вепхвадзе (издатель, меценат);



• Георгий Бурджанадзе (актёр грузинского театра и кино, заслуженный артист Грузии);



• Лауз (Резо) Чанишвили (хореограф-хореолог, танцор, доктор, профессор, почётный председатель Союза хореографов Грузии);



• Нугзар Квашал (певец, заслуженный артист Грузии, солист ансамбля «Иверия», участник ансамбля «Хомли»);



• Роман (Рома) Рцхиладзе (музыкант, композитор, певец);



• Тинатин Букия (врач, педагог, доктор медицинских наук);



• Нодар Митагвария (биолог, доктор биологических наук, академик);



• Нанули Абесадзе (певица, заслуженная артистка Грузии);



• Манана Тодадзе (певица, актриса);



• Нанули Сараджишвили (актриса кино и театра, заслуженная артистка Грузии);



• Лейла Мумладзе (музыкант, педагог);



• Тамаз Молашвили (музыкант, педагог с 65-летним стажем);



• Николоз Шенгелая (художник);



• Малхаз Долидзе (председатель Союза хлебопеков, доктор технических наук, профессор);



• Джими Кипиани (юрист).





