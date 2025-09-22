Расмуссен: Россия считает, что может действовать безнаказанно, мы уже видели эту тактику до вторжения в Грузию

Россия считает, что может действовать безнаказанно, мы уже видели эту тактику до вторжения в Грузию, - указанное заявление в своем выступлении на заседании Совбеза ООН сделал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Заседание совета было созвано Эстонией в связи с нарушением её воздушного пространства российскими штурмовиками.



«Я осуждаю последнее нарушение суверенитета и территориальной целостности Эстонии со стороны России. Наша поддержка в отношении Эстонии остается незыблемой», - заявил датский министр.



По его словам, «Соседи России, и совершенно основательно, боятся, что могут оказаться следующими после Украины».



«Цель России – запугивание стран с тем, чтобы те прекратили поддержку Украины, а также испытание нашей стойкости. Россия считает, что может действовать безнаказанно в Украине, Балтийском море, Черном море, во всей Восточной Европе. мы уже видели эту тактику до вторжения в Грузию, аннексии Крыма, полномасштабного вторжения на Донбасс и в Крым»», - отметил Ларс Лёкке Расмуссен.





