Кавелашвили принял участие в церемонии, посвященной 80-летию ООН

22.09.2025 20:14





Президент Грузии Михаил Кавелашвили принял участие в церемонии, посвященной 80-летию ООН.



В ходе мероприятия Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок обратились к главам государств и правительств.



На мероприятии были освещены миссия и деятельность ООН, а также её достижения за последние восемь десятилетий.



В мероприятии, посвященном 80-летию основания Организации Объединенных Наций, приняли участие президент Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, постоянный представитель Грузии при ООН Давид Бакрадзе, посол Грузии в США Тамар Талиашвили и руководитель администрации президента Кетеван Квиникадзе.



В рамках визита в Нью-Йорк Михаил Кавелашвили выступит с речью на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По приглашению президента США Дональда Трампа президент Грузии также примет участие в официальном приёме, который будет дан от имени президента США и его супруги Мелании Трамп в честь глав делегаций, участвующих в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи.



В рамках визита президент Грузии проведёт двусторонние встречи высокого уровня, в том числе встречу Михаила Кавелашвили с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.







