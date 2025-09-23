Папуашвили: Политика отказа от выборов породила порочный круг

23.09.2025 10:58





Как отмечает Папуашвили, в грузинской политике был реализован именно такой неудачный манёвр.



«Тактика, которую в футболе называют созданием искусственного положения »вне игры», иногда не оправдывает себя и дает сопернику возможность легко забить гол. Сейчас мы являемся свидетелями именно такого неудачного манёвра в грузинской политике, который был спланирован за рубежом, но, как это часто бывает, плохо исполнен грузинской оппозицией. Уже почти год тактика оппозиции и её зарубежных покровителей выражается в целенаправленном игнорировании избранного правительства, что имело целью загнать власти Грузии в тактический тупик. Однако вместо загнания в тупик »Грузинская мечта» вновь стоит на пороге победы – на этот раз на местных выборах.



Реализация этой неудачной тактики началась с ошибочного решения – не признать результаты парламентских выборов октября 2024 года. Тогда зарубежные покровители оппозиции ошибочно предположили, что она победит на выборах, и направили всю энергию на помощь оппозиции в избирательной кампании. Именно поэтому мы наблюдали синхронные политические послания иностранцев и оппозиции, а также почти безлимитное финансирование злополучного »НПО-картеля», вовлечённого в агитацию против »Грузинской мечты». Более того, по мере приближения выборов некоторые иностранцы, нарушив все дипломатические красные линии, прямо присоединились к оппозиционной кампании. Было очевидно, что некоторые иностранные политики и дипломаты пошли ва-банк – противопоставили себя правительству и поддержали оппозицию», – пишет Папуашвили.



По словам председателя парламента, все должны следовать духу эпохи завершения войн и международных противостояний.



«Однако ожидания иностранцев в отношении победы оппозиции оказались ошибочными. Их кампания, которая представляла выборы как решающий референдум и призывала всех участвовать, оправдала себя, но с противоположным результатом. Многочисленные избиратели, пришедшие на выборы, оказались именно той »молчаливой» частью населения, которая правильно поняла суть референдума и проголосовала за »Грузинскую мечту», за мирное и успешное будущее Грузии, а не за ассоциированное с оппозицией насильственное и мрачное прошлое.



Поскольку иностранцы так открыто связали себя с оппозицией, им пришлось воспринять её поражение как собственное. Шок оказался настолько неожиданным, а когнитивный диссонанс – столь сильным, что они решили отрицать реальность и устроить саботаж новоизбранному парламенту. Всё это было крайне иррационально, ведь оппозиция получила 61 мандат из 150, что сделало бы её серьёзной политической силой в парламенте. Однако часть оппозиции вновь навредила самой себе, отказалась от доверия народа и сложила депутатские мандаты.



Политика отказа от выборов породила порочный круг, начавшийся с саботажа парламента и продолжившийся отказом участвовать в муниципальных выборах. Более того, радикалы даже грозили срывом выборов. Но тактика создания искусственного положения »вне игры» не оправдала себя. План срыва выборов провалился. Несмотря на саботаж, выборы проходят вовремя. Из четырёх оппозиционных партий, преодолевших в 2024 году избирательный барьер, две участвуют в выборах, однако шансов на победу у них нет. »Грузинская мечта» готовится к абсолютной победе.



Между тем эти выборы также являются подходящим моментом для признания ошибок. Те, кто начал порочный цикл отказа от выборов, сейчас имеют шанс исправить ошибочную позицию, проявить должное уважение к суверенитету Грузии и народной легитимации и вернуться к цивилизованным формам межгосударственных отношений. Все должны следовать духу эпохи завершения войн и международных противостояний. Выборы в Грузии 4 октября – это своего рода лакмусовая бумажка и хорошая возможность для тех, кто искренне настроен к Грузии, завершить порочный круг конфронтации и несотрудничества, ибо »всему своё время и всякой вещи свой час под небом… время разбрасывать камни и время собирать камни»», – пишет Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





