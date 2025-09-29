Суд обязал Саакашвили и Джанашия выплатить в бюджет 9 млн лари

29.09.2025 12:41





Суд обязал бывшего президента Михаила Саакашвили и бывшего главу Специальной службы Государственной охраны Теймураза Джанашия выплатить в государственный бюджет в общей сложности 9 миллионов лари.



Решение вынес судья Тбилисского городского суда Александр Гзиришвили.



Обоим осужденным предъявлено обвинение по статье 182, частям 2 и 3 Уголовного кодекса, которая предполагает незаконное присвоение денежных средств в крупном размере группой лиц с использованием служебного положения по предварительному сговору. Михаил Саакашвили был приговорен к 8 годам лишения свободы, а Теймураз Джанашия – к штрафу в размере 300 000 лари, после чего государство инициировало против них гражданский иск в суде с целью взыскания похищенных денежных средств в размере 9 миллионов лари.





