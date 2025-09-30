С 1 октября в Грузии вступят в силу новые правила пребывания иностранцев в Грузии

30.09.2025 11:59





С 1 октября в Грузии вступят в силу новые правила, предусматривающие более высокие штрафы и упрощенную процедуру депортации для иностранцев, нарушивших сроки пребывания в стране.



Штрафы по Кодексу административных правонарушений увеличиваются в несколько раз:

- за просрочку пребывания до трех месяцев – 1 000 лари ($360) и запрет на въезд сроком до шести месяцев (ранее штраф составлял 180 лари, без запрета на въезд);

- за нарушение от трех месяцев до года – 2 000 лари и запрет на въезд на два года (ранее – 360 лари);

- за просрочку более года – 3 000 лари и запрет на въезд на три года.



Нарушение правил транзита обойдется иностранцам в 500 лари. Кроме того, физические и юридические лица в Грузии, которые приглашают иностранцев для оказания услуг в обход установленных процедур, теперь рискуют получить не только предупреждение, как раньше, но и штраф в размере 2 000 лари (вместо 1 000).



Поправки также вносят изменения в Уголовный кодекс. Суд сможет назначать депортацию иностранцев, совершивших преступления в Грузии, вместе с запретом на въезд: от двух до десяти лет за менее тяжкие преступления и от пяти до двадцати лет или бессрочно – за тяжкие и особо тяжкие. Запрет на въезд за административное правонарушение не может превышать пяти лет.



Власти Грузии объясняют новые правила необходимостью усиления контроля над нелегальной миграцией и предотвращения злоупотреблений в процедурах предоставления убежища.



Парламент одобрил пакет поправок в июле. Изменения коснулись в общей сложности 18 законов, включая закон «О международной защите».





