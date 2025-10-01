Проект резолюции ПАСЕ: Существование демократии в Грузии под вопросом

01.10.2025 15:27





В Совете Европы завтра пройдут дебаты по вопросу Грузии. Согласно информации, опубликованной на сайте организации, содокладчики мониторинга по Грузии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Эдит Эстрелла (Португалия - Группа социалистов, демократов и зелёных) и Сабина Чудич (Босния и Герцеговина, Альянс либералов и демократов за Европу) представят резолюцию: «Поддержка демократии и верховенства закона в Грузии».



В тексте проекта резолюции говорится, что Ассамблея очень сожалеет из-за того, что власти Грузии систематически игнорируют ее обеспокоенность и рекомендации относительно демократического кризиса в Грузии, которые разделяет международное сообщество.



«Быстрый откат демократии продолжился настолько, что существование демократии в Грузии в настоящее время стоит под вопросом. Ассамблея осуждает политику власти Грузии все больше направленную к изоляции и антагонистические отношения с европейскими организациями и их странами-членами. Она также осуждает беспочвенные нападки и необоснованные, наносящие ущерб обвинения в адрес членов международного сообщества в Грузии, которых стало больше в последние месяцы», - говорится в проекте резолюции.



В документе также говорится о запланированных в Грузии местных выборах.



«В связи с предстоящими местными выборами в Грузии ассамблея сожалеет, что её призыв к немедленному инклюзивному процессу для создания благоприятной избирательной среды для новых, подлинно демократических выборов не был выполнен, что ясно из решения большинства оппозиционных партий не участвовать в предстоящих местных выборах. Ассамблея сожалеет, что за этими выборами не будут наблюдать организации гражданского общества, имеющие хорошую репутацию в наблюдении за выборами. В этом плане она глубоко сожалеет, что власти Грузии не пригласили Конгресс местных и региональных властей Совета Европы для наблюдения за предстоящими выборами. Ассамблея также сожалеет, что приглашение БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за этими выборами было намеренно направлено так поздно, что их наблюдение стало невозможным», - отмечается в проекте резолюции.





