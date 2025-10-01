ЕС вводит новые правила въезда для граждан стран, не входящих в ЕС

Новая система вступит в силу с 12 октября для граждан стран, не входящих в ЕС, которые собираются посетить 29 европейских стран в течение короткого периода времени.



В частности, на данном этапе система въезда-выезда будет постепенно регистрировать: данные из проездных документов; даты поездок; биометрические данные.



Как сообщает представительство ЕС в Грузии, это нововведение будет внедрено в соответствии с правилами ЕС по защите данных.







