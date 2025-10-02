Посол Грузии обсудила с сенатором Биллом Хагерти американо-грузинские отношения

02.10.2025 10:53





Посол Грузии в США Тамар Талиашвили провела встречу с сенатором США Биллом Хагерти.



Стороны обсудили двусторонние отношения и перспективы углубления сотрудничества.



«Посол Грузии в очередной раз подтвердила готовность грузинской стороны содействовать дальнейшему развитию грузино-американских отношений.



В ходе беседы также обсуждались международные и региональные геополитические события», — говорится в сообщении МИД Грузии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





