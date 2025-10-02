Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посол Грузии обсудила с сенатором Биллом Хагерти американо-грузинские отношения


02.10.2025   10:53


Посол Грузии в США Тамар Талиашвили провела встречу с сенатором США Биллом Хагерти.

Стороны обсудили двусторонние отношения и перспективы углубления сотрудничества.

«Посол Грузии в очередной раз подтвердила готовность грузинской стороны содействовать дальнейшему развитию грузино-американских отношений.

В ходе беседы также обсуждались международные и региональные геополитические события», — говорится в сообщении МИД Грузии.


