Глава СГБ: одно из посольств в Таиланде финансирует радикализм в Грузии

02.10.2025 11:45





Глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе в интервью проправительственному Imedi TV заявил, что после того, как в Грузии принят американский аналог закона FARA, НПО пытаются обойти пути, найти новые деньги для финансирования радикальной деятельности против властей Грузии.



Он отметил, что есть «большая схема». И рассказал, что деньги американских налогоплательщиков через «одно из посольств» в Таиланде направляются на финансирование радикализма в Грузии.



В частности, он заявил, что деньги направляются на финансирование организации в духе «Клуба Франклина» в Грузии.



«Посольство одной из стран из Таиланда, которая является крупнейшей по своему штату, объему, даже во всем мире, имеет людей, которые в Грузии финансируются в антикитайских целях, и на самом деле, примерно в 95-99% случаев, эта сумма используется для радикализма, революционных целей, различных выступлений, направленных против властей.



<…> С такой целью используются деньги американского налогоплательщика, который выбрал лидера своей страны для борьбы с китайскими угрозами, с их точки зрения. Да, конечно, все понятно, но эти деньги на самом деле тратятся на другую цель. После того, как у них появилась обязанность декларировать доходы, выяснилось, что они не совпадают с декларированными целями», — отметил Мдинарадзе.



По словам главы СГБ Грузии, ведомство изучило много вопросов и уже видно, что делается все возможное, чтобы заменить перекрытые пути финансирования другими методами и что это — «масштабная схема».



Напомним, «Грузинская мечта» постоянно апеллирует к тому, что НПО в Грузии ведут подрывную деятельность против государства. Чтобы ограничить организации, парламент принял ряд законов, которые, по мнению экспертов и представителей Запада, считаются репрессивными: закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»), FARA, закон «О грантах».



Источник: SOVA

