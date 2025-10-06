Еще одному грузинскому бойцу грозит экстрадиция из Армении в Россию

Еще одному грузинскому бойцу грозит экстрадиция из Армении в Россию.



Как сообщают его друзья, Вано Сабашвили не знал, что находится в международном розыске по линии России. Границу с Грузией он пересек без проблем, однако был задержан уже на армянской стороне. Арест произошел 9 сентября, когда Сабашвили находился в Армении в служебной командировке.



Сабашвили служил в Вооруженных силах Грузии в течение восьми лет. На первом этапе войны России против Украины он воевал в составе Международного легиона. После завершения контракта вернулся на родину. Позже так называемый суд "ДНР" заочно приговорил его к тюремному сроку за участие в боях на стороне Украины.





