Госдеп США сделал разъяснения в связи с вызовом посла Грузии в США

07.10.2025 21:44





Госдепартамент США подтвердил, что запросил встречу с послом Грузии Тамар Талиашвили в знак протеста против дезинформации, распространяемой представителями правительства Грузии.



Netgazeti поинтересовалась, подтвердил ли Вашингтон вызов посла Грузии в Госдепартамент для выражения обеспокоенности заявлениями представителей правительства Грузии о «предполагаемом финансировании революции из Таиланда».



«Государственный департамент США запросил встречу с послом Грузии Тамар Талиашвили, чтобы зафиксировать наше несогласие с заявлениями официальных лиц правительства Грузии, которые подкрепляют ложные сообщения СМИ, искажающие информацию о регулярных финансовых переводах, осуществляемых правительством США бывшим сотрудникам.



Вместо того, чтобы добиться разъяснений, высокопоставленные представители правительства Грузии решили тиражировать эту ложную информацию, распространяемую СМИ, создав атмосферу преследования и запугивания бывших и нынешних сотрудников посольства США.



Глобальный центр финансовых услуг Госдепартамента в Бангкоке играет рутинную, но критически важную роль в распределении средств по всему миру в поддержку деятельности правительства США. Центр финансовых услуг начисляет заработную плату американским и местным сотрудникам, подрядчикам, правительствам принимающих стран и другим партнерам. Эти транзакции являются обычными, прозрачными и проводятся в полном соответствии с законами и правилами США и принимающей страны», — заявил представитель Госдепартамента в заявлении, полученном Netgazeti в ответ на письмо Госдепартамента.



Напоминаем, что Радио Свобода первоначально сообщало, что Посол Грузии в США Тамар Талиашвили была вызвана в Госдепартамент США и выразила «глубокую обеспокоенность» обвинениями представителей «Грузинской мечты» в «финансировании революции из Таиланда».



Проправительственный телеканал «Имеди» через посольство США подготовил репортаж о финансировании революционных целей из Таиланда, а также заявления высокопоставленных представителей «Грузинской мечты».



Глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе в интервью тому же «Имеди» 1 октября 2025 года заявил, что им «расшифрованы» различные каналы финансирования революционных целей в Грузии. Например, в одном из крупных посольств Таиланда «есть люди в Грузии, финансируемые в антикитайских целях, и фактически, примерно в 95–98% случаев, эти деньги используются для радикальных действий, направленных против правительства, революционных целей, различных представлений и постановок».



«Так деньги американского налогоплательщика, избравшего правительство своей страны, тратятся на то, чтобы, скажем так, бороться — с их точки зрения, всё понятно — с китайскими угрозами и т.д. Но на самом деле эти деньги тратятся на другие цели», — заявил Мамука Мдинарадзе.



Представитель посольства США в Грузии выразил Радио Свобода глубокую обеспокоенность тем, что «высокопоставленные чиновники грузинского правительства безответственно распространяют ложную информацию, распространяемую СМИ, что привело к кампании преследования и запугивания общественности, основанной исключительно на ложной информации».





