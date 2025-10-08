Премьер-министр Азербайджана выступит с приветственной речью на тбилисском форуме «Шелковый путь»

08.10.2025 12:48





Премьер-министр Республики Азербайджан Али Асадов примет участие в официальной церемонии открытия тбилисского форума «Шёлковый путь» и вместе с премьер-министрами Грузии и Армении примет участие в диалоге высокого уровня.



Об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.



По информации ведомства, форум пройдёт 22–23 октября в пятый раз и соберёт около 2000 делегатов.



«Тбилисский форум »Шёлковый путь» уже утвердился как международная платформа высокого уровня — как для диалога между правительствами различных стран, так и для многостороннего сотрудничества между государствами, международными организациями и бизнесом», — отмечается в сообщении.



На мероприятии, помимо премьер-министров, присутствовать будут высокопоставленные политики, представители бизнес-сектора и международных организаций, премьер-министры и вице-премьеры стран региона, отраслевые министры, руководители ведущих мировых компаний и международных финансовых институтов, а также эксперты международного уровня.



Впервые в рамках Тбилисского форума «Шёлковый путь» 23 октября состоится Тбилисский финансовый саммит, который по своим масштабам станет беспрецедентным. Саммит будет организован Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и Национальным банком Грузии в партнёрстве с базирующейся в Сингапуре организацией Global Finance and Technology Network (GFTN).



В ходе панельных сессий форума будут рассмотрены такие важные направления, как международная торговля и существующие вызовы, транспорт и логистика, развитие Среднего коридора, энергетика, цифровая трансформация и другие темы. Отдельная панельная сессия будет посвящена инвестиционному климату и возможностям Грузии.



«Тбилисский форум »Шёлковый путь» впервые состоялся 10 лет назад, в 2015 году, и с тех пор проводится раз в два года», — говорится в сообщении Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.







