Заместитель генсека ЕНД: США не собираются восстанавливать отношения с «Мечтой»

08.10.2025 14:09





Заместитель генерального секретаря «Национального движения» Ираклий Павленишвили прокомментировал заявление Госдепартамента США. 7 октября Госдеп подтвердил, что запросил встречу с послом Грузии в США Тамар Талиашвили для обсуждения «дезинформации, распространяемой представителями грузинского правительства Грузии». Ираклий Павленишвили утверждает, что ««Мечта» хочет создать иллюзию, что у неё есть перспектива нормализации отношений с администрацией Трампа»:



«Они («Грузинская мечта») хотят создать иллюзию, что у них есть перспектива нормализации отношений с администрацией Трампа. На самом деле, конечно, США не собираются восстанавливать отношения с российским инструментом гибридной войны – «Мечтой» Иванишвили, и никакого стратегического партнёрства нет.



Помимо простой разницы в ценностях, есть и прагматический фактор, когда Иванишвили и его банда повторяют все антиамериканские и противоречащие государственным интересам США нарративы, распространяемые Кремлём на всех международных аренах, в том числе в Грузии.



Они активно распространяют эти нарративы, так же как в данном конкретном случае, когда США якобы тратили деньги на определённые деструктивные действия», — заявил Ираклий Павленишвили.





