Экс-госинспекторо смерти бывшего директора тюрьмы: Со всех будет спрос, кто способствовал этому

08.10.2025 15:52





Экс-глава Службы государственного инспектора, председатель «Центра верховенства права» Лонда Толорая прокомментировала гибель бывшего директора Глданского пенитенциарного учреждения Давида Гогоберишвили.



«Давид Гогоберишвили был моим однокурсником. Я с утра читаю всё, что о нём пишут, и рада (если вообще можно радоваться за человека в такой ситуации), что читаю о нём только хорошее. Он всегда был таким, все его любили.



Детали для меня не важны. Дело в том, что этого человека больше нет в живых из-за режима, полностью лишённого законности, морали и справедливости. Они переняли это у России — «самоубийство» людей при невыясненных обстоятельствах.



Эта власть особенно ненавидит тех чиновников, которые даже в таких условиях умудряются заставлять людей писать/говорить о них то, что мы читаем о них с утра. Со всех будет спрос, кто хоть немного способствовал этому. Не сомневайтесь!



Те из вас, кто отвечает за расследование этого дела, надеюсь, понимают, что ваша главная обязанность — прекратить хронику этих смертей/«самоубийств»», — написала Толорая.



Напомним, Давид Гогоберишвили и его заместитель покинули свои должности несколько месяцев назад, после инцидента произошедшего с бывшим главой Фонда соинвестирования, осуждённым Георгием Бачиашвили.





