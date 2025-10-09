|
Зурабишвили: Подавляющее большинство населения Грузии настроено проевропейски
09.10.2025 16:20
Пятый президент Грузии дала интервью изданию Deutsche Welle на тему экономической ситуации в стране. Саломе Зурабишвили отмечает, что и так плохая обстановка продолжает ухудшаться:
«Это происходит потому, что мы находимся в изоляции. Большинство наших двусторонних программ приостановлено нашими партнёрами, как европейскими, так и американскими. Та правда которая была в день выборов, остается правдой и сегодня, поскольку оппозиция победила на них.
По-прежнему правда, что подавляющее большинство населения Грузии настроено проевропейски и не согласно с тем, чтобы Россия и её политики захватили будущее страны», — заявила Саломе Зурабишвили.
Она также коснулась темы продолжающихся в стране протестов, «правящая партия пытается подавить их различными методами», заявила она.
«Среди прочего с помощью штрафов против людей находящихся на улице, а также увольнения с работы, когда в стране нет альтернативной работы. Проевропейское большинство, которое есть в Грузии, никуда не исчезло. У правящей партии острые внутренние проблемы, ведь теперь по обвинениям в коррупции задерживают не только лидеров оппозиции, но и собственных министров», – отметила пятый президент Грузии.
