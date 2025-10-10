Агентство морского транспорта опровергает пребывание в Поти подсанкционного судна

По информации Агентства морского транспорта Грузии, является ложной информация о том, что в морском порту Поти находится судно, подпадающее под санкции.



В заявлении агентства уточняется, что все заходы судов во все грузинские порты строго контролируются с соблюдением международного права и национального законодательства.



«Мы хотим прокомментировать распространённую информацию о том, что в морском порту Поти находится судно, подпадающее под санкции. Подчёркиваем, что это ложь и не соответствует действительности. Для информирования общества разъясняем, что танкер Olga, застрахованный в The American Club (USA) — American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, в настоящее время находится в порту Поти и не является объектом санкций ЕС или США. Судно под флагом Российской Федерации доставило дизельное топливо, конечным пунктом назначения которого является Республика Армения. Операция осуществляется с полным соблюдением действующего законодательства Грузии, международных морских правил и всех действующих санкционных режимов. Транзит топлива проводится с соблюдением всех требований по безопасности, охране окружающей среды и таможенным процедурам.



Агентство морского транспорта Грузии ещё раз подтверждает, что все заходы судов во все порты страны строго контролируются в соответствии с международным правом и национальным законодательством. Агентство продолжает обеспечивать соблюдение международных стандартов морской безопасности, охраны и защиты окружающей среды, а также полного соблюдения санкционных режимов при заходе судов.



Грузинские порты не используются, в том числе третьими странами, для обхода санкций. Любое судно перед заходом в грузинский порт предварительно согласовывается с соответствующими государственными компетентными органами, что направлено на предотвращение захода судов, подпадающих под санкции.



В связи с этим агентство призывает средства массовой информации проявлять большую ответственность и воздерживаться от распространения ложной и непроверенной информации, которая может вводить общество в заблуждение».





