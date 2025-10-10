|
Лоукостер “Wizz Air” запустил прямые рейсы из Кутаиси в Венецию
10.10.2025 17:05
Лоукостер «Wizz Air» запустил прямые рейсы из Кутаиси в Венецию. Полёты стартуют со 2 декабря этого года и будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам.
Билеты уже есть на сайте авиакомпании. Из Кутаиси можно улететь достаточно дёшево всего от 59 лари, а билет в обратном направлении обойдётся дороже — от 25–56 евро (≈79–177 лари).
Всего из Кутаиси «Wizz Air» летает в 12 стран Европы по 24 направлениям:
Германия: Берлин, Дортмунд, Гамбург и Мюнхен (Мемминген)
Испания: Барселона и Мадрид
Италия: Рим, Милан и теперь Венеция
Франция: Париж и Лион
Польша: Катовице, Познань, Варшава и Вроцлав
Греция: Салоники и Афины
Австрия: Вена
Бельгия: Брюссель
Кипр: Ларнака
Чехия: Прага
Венгрия: Будапешт
Литва: Вильнюс
