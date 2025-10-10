Лоукостер “Wizz Air” запустил прямые рейсы из Кутаиси в Венецию

Лоукостер «Wizz Air» запустил прямые рейсы из Кутаиси в Венецию. Полёты стартуют со 2 декабря этого года и будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам.



Билеты уже есть на сайте авиакомпании. Из Кутаиси можно улететь достаточно дёшево всего от 59 лари, а билет в обратном направлении обойдётся дороже — от 25–56 евро (≈79–177 лари).



Всего из Кутаиси «Wizz Air» летает в 12 стран Европы по 24 направлениям:



Германия: Берлин, Дортмунд, Гамбург и Мюнхен (Мемминген)

Испания: Барселона и Мадрид

Италия: Рим, Милан и теперь Венеция

Франция: Париж и Лион

Польша: Катовице, Познань, Варшава и Вроцлав

Греция: Салоники и Афины

Австрия: Вена

Бельгия: Брюссель

Кипр: Ларнака

Чехия: Прага

Венгрия: Будапешт

Литва: Вильнюс





