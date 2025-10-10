Саломе Зурабишвили: Армения демонстрирует важность защиты прав человека

«Армения демонстрирует важность защиты прав человека: грузинский боец Георгий Киноян», написала в социальных сетях пятый президент Грузии. Саломе Зурабишвили прокомментировала освобождение из экстрадиционного заключения в Армении гражданина Грузии Георгия Киноян.



«Грузинский боец Георгий Киноян на свободе после того, как Армения отклонила запрос России об экстрадиции. Это важный шаг на пути к европейскому будущему, основанному на правах человека», — написала Зурабишвили.



Напомним, гражданин Грузии Георгий Киноян, участвовавший в войне на стороне Украины, был задержан 3 сентября после пересечения границы Грузии с Арменией.



29-летний Киноян находился в розыске РФ по обвинению в участии в боевых действиях против России на территории Украины.



До сих пор Киноян находился в экстрадиционном заключении.





