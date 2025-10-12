Кобахидзе: Следует ожидать увеличения числа задержанных

12.10.2025 11:02





Семье Ахалая это насилие кажется ничем по сравнению с насилием, которое они творили в Глданской тюрьме, когда в прямом смысле пытали заключённых, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, откликаясь на заявление бывшего министра обороны Бачо Ахалая, что 4 октября было мирным гражданским восстанием, сопоставимым по рангу с событиями 9 апреля.



По оценке премьера, «от человека с такой моралью, как Бачо Ахала, подобное заявление неудивительно».



«Что касается их заявлений об отсутствии насилия, я имею в виду семью Ахалая, то, похоже, это насилие для них ничто по сравнению с тем насилием, которое они творили в Глданской тюрьме. Для них это насилие ничто по сравнению с тем, что они творили в тюрьме, где пытали заключённых в прямом смысле. Нас не удивляют подобные заявления людей с такой моралью. Остальные детали, конечно, установит следствие, включая связанные с зарубежными связями. Я не хочу опережать события, но важно, чтобы каждая деталь была расследована», - сказал премьер.



Глава правительства не исключил, что число задержанных в рамках акции 4 октября увеличится.



«Вероятно, увеличится, учитывая, что мы предупреждали всех о возможности идентификации. Мы предупреждали всех, что у нас ещё больше ресурсов для идентификации насильников, чем раньше. Исходя из этого, все идентифицированные насильники будут привлечены к ответственности. Соответственно, логично ожидать увеличения их числа. Государство не может просто игнорировать, когда осуществляется такой масштаб насилия против государства и государственных институтов. Конечно, реагирование принципиально важно для защиты государства от подобных попыток в будущем, и мы, конечно же, доведем это до конца», - заявил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





