Арестованным лидерам акции 4 октября запретили телефонные звонки, свидания и переписку

12.10.2025 18:06





Задержанным по делу 4 октября – Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделава, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе запрещены телефонные звонки, свидания и переписка. Адвокаты подтверждают указанную информацию.



Как заявил в беседе с агентством «Интерпрессньюс» адвокат лидера «Проспекта Руставели» Пааты Бурчуладзе – Шота Тутберидзе, защитники задержанных еще не получали указанное постановление в письменной форме, после чего они его обжалуют.



«Паате Бурчуладзе заявили, что он лишен прав на переписку, свидания и телефонные звонки –всех прав, которые имеет лицо, помещенное в учреждение лишения свободы.



Что касается оценки, целью этого является причинение психологических мук человеку, который готовился к встрече с внуками. В письменной форме постановление мы еще не получали, после его получения мы прибегнем ко всем формам обжалования, несмотря на то, что суд и прокуратура являются продолжением "Грузинской мечты» и особых ожиданий на то, что мы добьемся результата у нас нет», - отметил Тутберидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





