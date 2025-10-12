|
|
|
Арестованным лидерам акции 4 октября запретили телефонные звонки, свидания и переписку
12.10.2025 18:06
Задержанным по делу 4 октября – Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделава, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе запрещены телефонные звонки, свидания и переписка. Адвокаты подтверждают указанную информацию.
Как заявил в беседе с агентством «Интерпрессньюс» адвокат лидера «Проспекта Руставели» Пааты Бурчуладзе – Шота Тутберидзе, защитники задержанных еще не получали указанное постановление в письменной форме, после чего они его обжалуют.
«Паате Бурчуладзе заявили, что он лишен прав на переписку, свидания и телефонные звонки –всех прав, которые имеет лицо, помещенное в учреждение лишения свободы.
Что касается оценки, целью этого является причинение психологических мук человеку, который готовился к встрече с внуками. В письменной форме постановление мы еще не получали, после его получения мы прибегнем ко всем формам обжалования, несмотря на то, что суд и прокуратура являются продолжением "Грузинской мечты» и особых ожиданий на то, что мы добьемся результата у нас нет», - отметил Тутберидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна