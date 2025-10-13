Зурабишвили: Господин Иванишвили был и является единственным, кто принимает решения, все остальные - марионетки

13.10.2025 18:21





В Грузии пророссийское правительство, пророссийский лидер, который использует практику, взятую у Москвы, пытаясь уничтожить гражданское общество, точно так же, как это произошло в России, с одной большой разницей: грузинское гражданское общество - это не российское гражданское общество. Это уже другое поколение, поколение, которое невозможно победить, и это наша надежда, - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе панельной дискуссии в рамках « Forum 2000» в Праге.



Как пояснила Зурабишвили в ходе панельной дискуссии, «Грузинская мечта» очень отличается от той партии, что пришла к власти в 2012 году. По словам пятого президента, в партии неизменен только Бидзина Иванишвили, который принимает решения по российским нарративам и инструкциям.



«Сегодня в Грузии это правительство, и партия «Грузинская мечта», уже ставшая «грузинским кошмаром», изначально была совершенно другой. Сегодня же это совершенно другая партия. Около 80% членов партии 2012 года больше не в ней. Другие партии первоначальной коалиции тоже больше не существуют. Так что, это уже другая сила, но, возвращаясь к главной фигуре, господину Иванишвили, он был и тогда, есть сейчас, и именно он единственный человек, сегодня принимающий решения. Совершенно ясно, что все, находящиеся вокруг него люди, для него просто марионетки. Он явно использует российские методы, российские нарративы, российские инструкции. Почему? В чем заключалась сделка или что произошло? Это, наверное, покажет нам история.



В настоящее время мы видим только факты, а не их объяснение. Факт, что в Грузии у нас пророссийское правительство, пророссийский лидер, который использует практику, заимствованную у России, пытается уничтожить гражданское общество, точно так же, как это произошло в России, с одной большой разницей: гражданское общество Грузии это не российское гражданское общество.



В Грузии гражданское общество существовало даже в советский период, у нас были люди, которые и тогда мыслили свободно и выражали свое мнение. У нас и сегодня сильное гражданское общество. У нас есть молодежь, среди них почти все, кто моложе 30 лет, побывали или учились в Европе или Америке. Это уже другое поколение, поколение которое не смогут победить, и именно это наша надежда», - заявила Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





