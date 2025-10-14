Кобахидзе: Сотрудничество с ОБСЕ важно и ценно для нас

«Сотрудничество с ОБСЕ важно и ценно для нас, и мы заботились о нём все эти годы», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, завтра запланирована встреча с главой МИД Финляндии, который прибудет в Грузию под эгидой ОБСЕ.



«Встреча запланирована на завтра. Мы обсудим все темы. Министр иностранных дел Финляндии приезжает под эгидой ОБСЕ, и вы знаете, что сотрудничество с ОБСЕ для нас важно и ценно, к чему мы относились все эти годы. Для нас было очень важно, что БДИПЧ/ОБСЕ опубликовало положительное заключение по выборам, и из-за этого ОБСЕ подверглась нападкам не только со стороны радикальной оппозиции внутри страны, но и со стороны их зарубежных покровителей. Мы ещё раз озвучим месседж о сотрудничестве с ОБСЕ. Наша цель — продолжать, ещё больше активизировать это сотрудничество, в этом отношении с нашей стороны будет полная открытость», — заявил Ираклий Кобахидзе.







