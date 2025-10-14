Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Сотрудничество с ОБСЕ важно и ценно для нас


14.10.2025   14:58


«Сотрудничество с ОБСЕ важно и ценно для нас, и мы заботились о нём все эти годы», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как отметил Кобахидзе, завтра запланирована встреча с главой МИД Финляндии, который прибудет в Грузию под эгидой ОБСЕ.

«Встреча запланирована на завтра. Мы обсудим все темы. Министр иностранных дел Финляндии приезжает под эгидой ОБСЕ, и вы знаете, что сотрудничество с ОБСЕ для нас важно и ценно, к чему мы относились все эти годы. Для нас было очень важно, что БДИПЧ/ОБСЕ опубликовало положительное заключение по выборам, и из-за этого ОБСЕ подверглась нападкам не только со стороны радикальной оппозиции внутри страны, но и со стороны их зарубежных покровителей. Мы ещё раз озвучим месседж о сотрудничестве с ОБСЕ. Наша цель — продолжать, ещё больше активизировать это сотрудничество, в этом отношении с нашей стороны будет полная открытость», — заявил Ираклий Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна