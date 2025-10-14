В Европарламенте предлагают лишить безвиза до 2000 грузинских чиновников

14.10.2025 15:49





Фракция социал-демократов в Европарламенте призвала лишить от 1000 до 2000 грузинских чиновников и членов их семей права на безвизовый въезд в Европейский Союз. Об этом заявил в понедельник, 13 октября, в Брюсселе координатор фракции по внешней политике Начо Санчес Амор на совместном брифинге с другими ее членами, вернувшимися из рабочей поездки в Грузию.



Для этого предлагается использовать новый механизм, принятый Европарламентом 7 октября: он предполагает приостановку действия безвизового режима между ЕС и третьими странами решением Еврокомиссии, в том числе за нарушения прав человека, передает DW.



Санчес Амор считает, что лишить безвиза, например, порядка ста высокопоставленных грузинских чиновников в ответ на нарушения прав человека и преследования оппозиции было бы лишь «ничего не значащей, косметической мерой».



«Нет-нет, им должно быть больно. Иначе это не сработает. Мы хотим донести эту идею от Европарламента до Еврокомиссии: раз уж мы приняли этот механизм, то он должен быть эффективным, а для этого их численность должна быть существенной», – сказал он.



Депутат полагает, что большинство его коллег в Европарламенте могли бы поддержать такую инициативу, чтобы спровоцировать перемены настроений среди грузинской элиты и прекратить откат от демократии.



«Очень досадно видеть жену одного из правителей страны на Неделе моды в Париже, в то время как неправительственные организации тратят личные средства, чтобы выжить», – говорит социал-демократ.



Он предлагает лишить визовых привилегий не только министров и верхушку правящей партии «Грузинская мечта», но также судей, прокуроров, чиновников, их супругов и детей:



«Проблема начинается, когда риску подвергаются представители среднего звена автократии, потому что они жалуются на это и говорят: «Министр, я сделал то, что вы просили, но теперь у меня проблема — я не могу отправить своих детей учиться во Францию».





Начо Санчес Амор считает, что единственное, чего грузинские чиновники действительно боятся, – «это потерять возможность наслаждаться деньгами, которые они крадут у государства и общества, чтобы тратить их где угодно». При этом депутаты признали, что конкретных списков потенциальных кандидатов на лишение безвиза у них пока нет и этот вопрос необходимо будет изучить.



Европарламентарии, участвовавшие в брифинге, подчеркнули, что лишать простых грузинских граждан права на безвизовый въезд в Евросоюз было бы ошибкой, поскольку это сыграет на руку пропаганде со стороны грузинских властей и станет неправильным сигналом гражданскому обществу, отчаянно борющемуся за продолжение евроинтеграции.



В документе, принятом Европарламентом, также сказано, что Еврокомиссия должна применять приостановку действия безвизового режима в первую очередь к представителям власти всех уровней, высокопоставленным чиновникам и военным должностным лицам, «тем самым минимизируя негативные последствия для населения страны в целом».



13 октября в интервью Радио Свобода пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Евросоюз очень серьёзно работает над введением ограничений:



«Важно, чтобы они не распространились на общество, чтобы не было наказано общество, которое, как они знают, является проевропейским. Наказаны должны быть те, кто ответственен за смену нашего курса и создание напряжённых отношений с Евросоюзом. Это не санкции, а новый механизм визовой либерализации, который даст Евросоюзу возможность различать: не наказывать общество, а наказывать тех, кто действительно должен быть наказан».





Социал-демократы – бывшие партнёры «Грузинской мечты». Их политический путь разошёлся в 2023 году, в частности после участия Ираклия Гарибашвили в Конференции консервативных политических действий в Будапеште. В 2024–2025 годах социал-демократы активно критикуют «Грузинскую мечту» наряду с «Европейской народной партией» – ведущей партией Европарламента.





