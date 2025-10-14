|
Саакашвили: Тот, кто сейчас призывает остановиться, служит делу Иванишвили
14.10.2025 17:26
Тот, кто сейчас призывает остановиться, служит делу Иванишвили (прим. Бидзина Иванишвили – почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта»), я подозреваю, что небескорыстно, - об этом на своей странице в социальной сети пишет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
По его словам, остановиться сейчас, «когда победа столь близка», недопустимо.
«Тот, кто сейчас призывает остановиться, служит делу Иванишвили, я подозреваю, что небескорыстно. Налицо попытка изменить генетический код грузин.
Остановиться сейчас, когда победа так близка, недопустимо. Боремся, побеждаем!
Президент Мадагаскара, после многомесячных акций протеста, вчера был вынужден бежать из страны,»- пишет Саакашвили.
