Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: Тот, кто сейчас призывает остановиться, служит делу Иванишвили


14.10.2025   17:26


Тот, кто сейчас призывает остановиться, служит делу Иванишвили (прим. Бидзина Иванишвили – почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта»), я подозреваю, что небескорыстно, - об этом на своей странице в социальной сети пишет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, остановиться сейчас, «когда победа столь близка», недопустимо.

«Тот, кто сейчас призывает остановиться, служит делу Иванишвили, я подозреваю, что небескорыстно. Налицо попытка изменить генетический код грузин.

Остановиться сейчас, когда победа так близка, недопустимо. Боремся, побеждаем!

Президент Мадагаскара, после многомесячных акций протеста, вчера был вынужден бежать из страны,»- пишет Саакашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна