Саакашвили: Тот, кто сейчас призывает остановиться, служит делу Иванишвили

Тот, кто сейчас призывает остановиться, служит делу Иванишвили (прим. Бидзина Иванишвили – почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта»), я подозреваю, что небескорыстно, - об этом на своей странице в социальной сети пишет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, остановиться сейчас, «когда победа столь близка», недопустимо.



«Тот, кто сейчас призывает остановиться, служит делу Иванишвили, я подозреваю, что небескорыстно. Налицо попытка изменить генетический код грузин.



Остановиться сейчас, когда победа так близка, недопустимо. Боремся, побеждаем!



Президент Мадагаскара, после многомесячных акций протеста, вчера был вынужден бежать из страны,»- пишет Саакашвили.





