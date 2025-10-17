Кобахидзе: Наша задача - объявить неконституционной единственную политическую силу

17.10.2025 13:20





В Грузии зарегистрировано более 400 политических партий. Что касается нашей задачи, то она в объявлении неконституционной единственной политической силы - это «коллективное Нацдвижение», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в связи с объявлением неконституционными политических партий.



По его словам, конституционный иск служит оздоровлению демократической и политической системы.



«Реально, в законодательстве уточнены определенные технические вопросы. Главное для нас - подать верно оформленный иск в Конституционный суд, чтобы раз и навсегда оздоровить нашу демократическую систему. В условиях, когда единственным оппонентом правящей команды является криминальная политическая сила - в лице «коллективного Нацдвижения», конечно, здоровая демократия состояться не может. Поэтому нам необходимо оздоровление демократической системы, политической системы, и именно этому служит иск, который в ближайшие дни будет подан в Конституционный суд. До подачи иска осталось несколько дней. Список станет известен как только мы внесем иск.



Сегодня Грузии зарегистрировано более 400 политических партий. Что касается нашей задачи , то она в объявлении неконституционной единственной политической силы. Это «коллективное Нацдвижение», это одна политическая сила, и иск в действительности касается одной единственной политической силы», - заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





