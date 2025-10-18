Прокуратура Грузии предъявила обвинения ещё 16 гражданам в связи с событиями 4 октября

18.10.2025 12:58





Прокуратура Грузии предъявила ещё 16 гражданам обвинения в попытке захвата стратегически важного объекта группой лиц, организации и участии в групповом насилии. Об этом было объявлено на брифинге в прокуратуре.



Как отметили на брифинге в прокуратуре, обвинение в том числе заочно предъявлено бывшему руководителю одного из управлений Департамента по особым поручениям МВД Грузии Ираклию Шаишмелашвили.



«В рамках продолжающегося расследования по этому же делу проходят ещё 48 обвиняемых, которым предъявлены обвинения в попытке захвата объекта стратегического и особого значения и участии в групповом насилии», — сообщили в прокуратуре.







