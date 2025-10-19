Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Германия отзывает посла из Грузии для консультаций


19.10.2025   15:42


МИД Германии принял решение отозвать посла Германии в Грузии Петера Фишера для консультаций, - об этом говорится в заявлении МИД Германии.

«Уже несколько месяцев руководство Грузии ведет агитацию против ЕС, Германии и лично посла Германии Фишера. Поэтому министр иностранных дел Йоханн Вадефуль принял решение отозвать посла Фишера для консультаций о дальнейших действиях», - отмечается в заявлении.

Как поясняет ведомство, завтра Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос Грузии.


