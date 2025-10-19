|
Самадашвили: Отзыв посла Германии перед заседанием Европейского совета дает понять, каких решений ожидаем из Брюсселя
19.10.2025 15:54
Одна из лидеров «Лело - Сильной Грузии» Саломе Самадашвили откликается на отзыв МИД Германии посла Петера Фишера из Грузии для консультаций и заявляет, что отзыв посла дает понять, какие решения Брюсселя ожидаемы.
«Отзыв посла Германии перед заседанием Европейского совета даёт понять, каких решений мы ожидаем из Брюсселя», - написала Самадашвили в Facebook.
Напомним, Германия отозвала для консультаций посла в Грузии Петера Фишера.