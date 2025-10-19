Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Самадашвили: Отзыв посла Германии перед заседанием Европейского совета дает понять, каких решений ожидаем из Брюсселя


19.10.2025   15:54


Одна из лидеров «Лело - Сильной Грузии» Саломе Самадашвили откликается на отзыв МИД Германии посла Петера Фишера из Грузии для консультаций и заявляет, что отзыв посла дает понять, какие решения Брюсселя ожидаемы.

«Отзыв посла Германии перед заседанием Европейского совета даёт понять, каких решений мы ожидаем из Брюсселя», - написала Самадашвили в Facebook.

Напомним, Германия отозвала для консультаций посла в Грузии Петера Фишера.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна