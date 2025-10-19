Самадашвили: Отзыв посла Германии перед заседанием Европейского совета дает понять, каких решений ожидаем из Брюсселя

Одна из лидеров «Лело - Сильной Грузии» Саломе Самадашвили откликается на отзыв МИД Германии посла Петера Фишера из Грузии для консультаций и заявляет, что отзыв посла дает понять, какие решения Брюсселя ожидаемы.



«Отзыв посла Германии перед заседанием Европейского совета даёт понять, каких решений мы ожидаем из Брюсселя», - написала Самадашвили в Facebook.



Напомним, Германия отозвала для консультаций посла в Грузии Петера Фишера.





