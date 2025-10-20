МИД Литвы выразил поддержку послу Германии в Грузии Петеру Фишеру

20.10.2025 10:29





МИД Литвы выразил поддержку послу Германии в Грузии Петеру Фишеру. Об этом заявлено в сети Х, где говорится о «необоснованных обвинениях» и «агрессивной риторике» со стороны властей Грузии.



«Мы вновь выражаем солидарность с нашими немецкими коллегами и послом Петером Фишером: необоснованные обвинения, агрессивная риторика и нападки со стороны представителей «Грузинской мечты» в его адрес абсолютно неприемлемы. Подобные нападки лишь усугубляют самоизоляцию Грузии», — отмечается в заявлении.



Напомним, МИД Германии отозвал для консультаций посла Петера Фишера, чтобы определить, как следует продолжить работу.



Ранее посол Германии Петер Фишер был вызван в МИД Грузии, что было расценено дипломатом как «дипломатической санкции».



Добавим, представители «Грузинской мечты» часто выступали с критикой посла Германии в Грузии Петера Фишера, обвиняя его в том, что он критикует власти за внешнеполитический курс и является сторонником оппонентов власти, выступает против властей страны, нарушая Венскую конвенцию, согласно которой дипломаты, аккредитованные в конкретной стране, должны не занимать чьей-то позиции, а представлять интересы своего государства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





