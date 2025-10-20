|
|
|
МИД Литвы выразил поддержку послу Германии в Грузии Петеру Фишеру
20.10.2025 10:29
МИД Литвы выразил поддержку послу Германии в Грузии Петеру Фишеру. Об этом заявлено в сети Х, где говорится о «необоснованных обвинениях» и «агрессивной риторике» со стороны властей Грузии.
«Мы вновь выражаем солидарность с нашими немецкими коллегами и послом Петером Фишером: необоснованные обвинения, агрессивная риторика и нападки со стороны представителей «Грузинской мечты» в его адрес абсолютно неприемлемы. Подобные нападки лишь усугубляют самоизоляцию Грузии», — отмечается в заявлении.
Напомним, МИД Германии отозвал для консультаций посла Петера Фишера, чтобы определить, как следует продолжить работу.
Ранее посол Германии Петер Фишер был вызван в МИД Грузии, что было расценено дипломатом как «дипломатической санкции».
Добавим, представители «Грузинской мечты» часто выступали с критикой посла Германии в Грузии Петера Фишера, обвиняя его в том, что он критикует власти за внешнеполитический курс и является сторонником оппонентов власти, выступает против властей страны, нарушая Венскую конвенцию, согласно которой дипломаты, аккредитованные в конкретной стране, должны не занимать чьей-то позиции, а представлять интересы своего государства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна