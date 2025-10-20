Гигаури: Гарибашвили не сделал ничего такого, чего не делают другие чиновники из партии «Грузинская мечта»

20.10.2025 10:33





Эка Гигаури - Гарибашвили называл представителей гражданского общества подрывными элементами, некоторые законы были приняты благодаря его лоббированию, но ему все же удалось добиться того, чтобы страна не была в изоляции

09:53, 20.10.2025



«Ираклий Гарибашвили не сделал ничего такого, чего не делают многие высокопоставленные чиновники из партии «Грузинская мечта»», заявила глава организации «Международная прозрачность — Грузия» Эка Гигаури.



По словам Гигаури, совершенно очевидно, что в происходящем присутствует и политическое противостояние.



Она отметила, что во время премьерства Ираклия Гарибашвили страна не находилась в изоляции.



«Гарибашвили не сделал ничего такого, чего не делают многие высокопоставленные чиновники из «Грузинской мечты». На мой взгляд, здесь всё же речь идёт о том, что у Гарибашвили больше сторонников, в том числе внутри самой «Мечты». Хотя он делал то же самое — например, называл нас, представителей гражданского общества, подрывными элементами, принимались определённые законы при его лоббировании и поддержке и т. д. Тем не менее, несмотря на это, он всё же сумел сделать так, что страна не была в изоляции.



Он — человек, который с самого начала стоял у истоков «Грузинской мечты». В 2012 году он уже был там, а Кобахидзе, насколько помню, тогда ходил ко мне в офис, был экспертом ООН или кем-то вроде того. Я не хвалю Гарибашвили и повторяю: именно он начал борьбу против гражданского общества. Но я уверена, что для избирателей «Мечты» он всё же ближе, «свой», чем нынешний премьер-министр. Поэтому всё это, вероятно, вызывает внутреннее беспокойство, в том числе у Кобахидзе, ведь Гарибашвили делал то же самое, но страна при нём не была изолирована.



Сейчас же им никто даже руки не подаёт — санкции, множество других проблем. Думаю, это повод для внутреннего недовольства и ревности», — заявила Эка Гигаури в эфире телеканала «TV Pirveli».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





