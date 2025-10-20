Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Еврокомиссар: власти Грузии не прислушиваются к своему народу


20.10.2025   10:40


Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что правительство Грузии не прислушивается к своему народу и не хочет идти европейским путем.

Перед заседанием Совета министров иностранных дел Евросоюза политик заявила, что главы МИД обсудят «тревожные события в Грузии».

«Население Грузии продемонстрировало на последних трех выборах, а также в ходе продолжающихся протестов, а также опросы общественного мнения показывают, что они хотят европейского будущего, но не правительства. Похоже, что их правительство не прислушивается к собственному народу и не хочет идти европейским путем. Оппоненты, как вы знаете, находятся в заключении, а голоса журналистов и организаций гражданского общества подавляются», — отметил еврокомиссар.

Кос заявила, что люди, стоящие у власти, способствуют распространению дезинформации против ЕС в стране.

«Поэтому мы осуждаем эти ложные заявления и осуждаем все нападения на европейские институты, представителей европейских организаций и наши государства-члены. Мы также призываем правительство Грузии прислушаться к своему народу, быть инклюзивным, разговаривать с гражданским обществом и следовать его желанию стать частью Европы», — заключила Марта Кос.


Источник: SOVA
