Еврокомиссар: власти Грузии не прислушиваются к своему народу

20.10.2025 10:40





Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что правительство Грузии не прислушивается к своему народу и не хочет идти европейским путем.



Перед заседанием Совета министров иностранных дел Евросоюза политик заявила, что главы МИД обсудят «тревожные события в Грузии».



«Население Грузии продемонстрировало на последних трех выборах, а также в ходе продолжающихся протестов, а также опросы общественного мнения показывают, что они хотят европейского будущего, но не правительства. Похоже, что их правительство не прислушивается к собственному народу и не хочет идти европейским путем. Оппоненты, как вы знаете, находятся в заключении, а голоса журналистов и организаций гражданского общества подавляются», — отметил еврокомиссар.



Кос заявила, что люди, стоящие у власти, способствуют распространению дезинформации против ЕС в стране.



«Поэтому мы осуждаем эти ложные заявления и осуждаем все нападения на европейские институты, представителей европейских организаций и наши государства-члены. Мы также призываем правительство Грузии прислушаться к своему народу, быть инклюзивным, разговаривать с гражданским обществом и следовать его желанию стать частью Европы», — заключила Марта Кос.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





