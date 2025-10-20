Спикер парламента Грузии об отзыве посла Германии: Надеемся, что это сигнал к перезагрузке

20.10.2025 12:24





Наверное, в правительстве Германии задумались о том, что действующий посол, к сожалению, вместо того, чтобы играть роль моста между правительствами двух стран, избрал роль стены между нашими странами и правительствами, - об этом в беседе с журналистами заявил руководитель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили.



По его оценке, „30-летнее особое партнерство, к сожалению, при после Германии опустилось до очень низкой отметки».



«Наверное, в правительстве Германии задумались о том, что действующий посол, к сожалению, вместо того, чтобы играть роль моста между правительствами двух стран, избрал роль стены между нашими странами и правительствами. С его стороны мы видели нападки на грузинские власти, поддержку радикальных групп, что очень прискорбно. 30-летнее особое партнерство, к сожалению, при после Германии опустилось до очень низкой отметки. Поэтому, мы надеемся, что это сигнал к перезагрузке. Разумеется, мы готовы к тому, чтобы наши взаимоотношения с Германией вернулись к той отметке, где они заслуживают быть», - заявил Папуашвили.



В этом же контексте председатель парламента Грузии отметил, что это должно стать хорошим примером для всех послов для того, чтобы «они оставались в рамках своей дипломатии, следить за тем, чтобы в отношениях своих стран с Грузией они были мостом, а не стеной».





