Ани Цитлидзе: Бидзина Иванишвили требовал с Ираклия Гарибашвили 2 миллиарда

20.10.2025 14:14





«Бидзина Иванишвили требовал от Ираклия Гарибашвили 2 миллиарда. Гарибашвили попросил его составить график, чтобы он мог выплачивать сумму по частям», — рассказала член «Национального движения» Анна Цитлидзе в программе «360 градусов» на телеканале «Palitrannews».



По словам Цитлидзе, Гарибашвили до вчерашнего дня думал, что наладит ситуацию с Иванишвили, однако, похоже, экс-премьеру это не удалось.



«На протяжении всего этого процесса Гарибашвили до последних дней думал, что наладит ситуацию с Бидзиной Иванишвили, и пытался с ним договориться. Бидзина Иванишвили затребовал у него конкретную сумму. По нашим данным, эта конкретная сумма составляла до 2 миллиардов. Гарибашвили сказал ему, что у него нет таких денег, но он обязательно заплатит эту сумму, но при этом просил составить график и выплату этой суммы по частям.



В итоге мы увидели то, что увидели. Речь идёт о таких крупных суммах, а Гарибашвили в данном случае был известен как человек, падкий на коррупцию, и кража 2 миллиардов — это вообще мелочь для чиновника «Грузинской мечты». Это значит, что Ираклий Гарибашвили не смог ни о чём договориться с Бидзиной Иванишвили», — заявила Ана Цитлидзе.



По мнению оппозиционного политика, после того, как следствие задержит Ираклия Гарибашвили и Григола Лилуашвили, число задержанных ещё больше увеличится, и любой, кто связан с бывшими высокопоставленными чиновниками, может оказаться в тюрьме.



«Ираклию Кобахидзе выгодно перекладывать вину на бывших соратников и на события 4 октября, чтобы оправдать арест Гарибашвили и Лилуашвили в глазах сторонников. Гарибашвили и Лилуашвили были не просто кем-то в этой партии. С 2012 года и по настоящее время вся партийная инфраструктура, включая конкретных людей, зависела от них. Любой, кто знаком с партийной иерархией, понимает, насколько это важно. Более 70% членов «Грузинской мечты» более естественно связаны с Гарибашвили и Лилуашвили, поскольку провели с этими людьми 12 лет. Кобахидзе для них – чужеродное тело. Сейчас Кобахидзе пытается укрепить свою иерархию, и я уверен, что круг задержанных ещё больше расширится, потому что с арестом Гарибашвили и Лилуашвили этот круг должен спуститься до низших эшелонов. Арестовать можно любого, кто связан с этими людьми, и… Таких людей в «Грузинской мечте» немало.



Кобахидзе должен объяснить сторонникам «Грузинской мечты», клявшимся в верности Ираклию Гарибашвили, почему нужно арестовывать таких людей, которых они считали богами. Сказать им, что они замешаны в коррупции, для них (сторонников) это не аргумент. Все в «Грузинской мечте» замешаны в коррупции, и они это прекрасно знают. Им нужно донести: «Послушайте, они предали нас с помощью «националов»» — это и будет тем посылом, который подстегнет арест Гарибашвили и Лилуашвили. Именно этим сейчас и занимается Кобахидзе, и на этом строится вся история», — сказала Ана Цитлидзе.





