«Гахария – за Грузию» получит в парламенте место вице-спикера и право на создание фракции

Регламент парламента Грузии предоставляет партии «Гахария – за Грузию» возможность для создания фракции и замещения парламентских должностей.



В настоящее время в парламенте Грузии есть только одна фракция – фракция большинства «Грузинской мечты». Депутаты партии «Гахария – за Грузию», имеющие 12 мандатов, получат возможность для создания собственной фракции.



Что касается парламентских постов – в спикерате парламента 7 должностей вице-спикера, из которых 3 должности заместителя руководителя законодательного органа принадлежат оппозиции. В парламенте XI созыва по квоте оппозиции вице-спикерами уже избраны Илья Инджия и Созар Субари. Одна должность остается свободной.



В ряде комитетов также вакантными остаются должности заместителей председателей.



В указанном контексте следует отметить, что для замещения парламентской должности необходимы голоса и поддержка большинства. Вице-спикер парламента избирается большинством голосов депутатов. В парламенте предыдущего созыва был создан прецедент, когда оппозиционная фракция «Национальное движение» представила свою кандидатуру на пост заместителя председателя парламента, однако правящая партия «Грузинская мечта» её не поддержала.





