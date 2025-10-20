Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Георгий Гахария: Бойкот опустошил политическую арену, оставив граждан беззащитными


20.10.2025   15:19


«Сегодня мы, партия «За Грузию», приняли взвешенное и принципиальное решение использовать свои мандаты в местных органах власти по всей стране, а также в парламенте, чтобы вернуть себе политическое пространство и бороться за общественное мнение», — пишет в социальной сети X лидер партии «Гахария — За Грузию» Георгий Гахария.

Как пишет Гахария, теперь все вместе должны завоевать сердца и умы грузинского народа.

«Результаты муниципальных выборов в октябре 2025 года и т.н попытка мирного свержения 4 октября в очередной раз показали, что бойкот опустошил политическую арену, оставил граждан Грузии беззащитными перед пропагандой и репрессиями режима «Грузинской мечты», укрепил его авторитарное правление и углубил радикализацию. Теперь мы все вместе должны завоевать сердца и умы грузинского народа, чтобы защитить цивилизационный выбор нашей страны – стать частью европейской семьи и утвердить 78-ю статью Конституции Грузии как краеугольный камень этого выбора», – пишет Георгий Гахария.


