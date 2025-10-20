Григол Гегелия: Германия находится в фазе полного пересмотра взаимоотношений с Грузией

20.10.2025 16:19





Отзыв посла ФРГ в Грузии Петера Фишера для консультаций четкое и прискорбное свидетельство того, что Германия находится в фазе полного пересмотра взаимоотношений с Грузией – подрыв отношений с ним является классическим почерком «коцев» (прим. члены правящей партии «Грузинская мечта»), что в то же время является и выполнением задания России, - указанное заявление сделал секретарь по иностранным делам партии «Лело – Сильная Грузия» Григол Гегелия.



По его оценке, «Грузинская мечта» смогла сделать невозможное и достигла самой низкой отметки в истории взаимоотношений между Грузией и ФРГ.



«Отзыв посла ФРГ в Грузии Петера Фишера для консультаций четкое и прискорбное свидетельство того, что Германия, практически, находится в фазе полного пересмотра двухсторонних взаимоотношений с Грузией. Это прямая заслуга действий де-факто режима Грузии, террористической группировки «Грузинская мечта». «Грузинская мечта» смогла сделать невозможное и достигла самой низкой отметки в истории взаимоотношений между Грузией и ФРГ. Это очень тяжело отразится на евроатлантическом будущем Грузии, экономической стабильности нашей страны, и, естественно, на политической и геополитической нашей страны в целом. Германия, конечно же, является одним из ведущих государств Евросоюза, крайне важным партнером в деле свободной, суверенной, стабильной Грузии. Такой подрыв взаимоотношений с этой страной – классический почерк «коцев», что в то же время является и исполнением поручения России»,- заявил Гегелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





