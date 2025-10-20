«Лело – Сильная Грузия» не намерена входить в парламент по примеру партии Гахария

«Разумеется, это решение Гахария и его команды. Наша позиция изначально была другой — мы сложили мандаты и покинули парламент Грузии. Соответственно, этот вопрос для нас закрыт, — заявил член партии «Лело – Сильная Грузия» Григол Гегелия.



По словам Гегелия, партия «Лело» не имела и не будет иметь никаких связей с парламентом нынешнего созыва.



«Что касается защиты интересов граждан, я считаю важным, чтобы интересы граждан действительно были защищены и представлены на местном уровне. Но в нелегитимном парламенте, который создал так называемую следственную комиссию, судящую современную историю Грузии, и который сам является нелегитимно сформированным органом, мы не видим никакого смысла находиться», — заявил Григол Гегелия.



Партия «Для Грузии» (Гахария) приняла решение войти в парламент. Член политсовета партии Георгий Шарашидзе на брифинге заявил, что неиспользование парламентской и муниципальной трибуны — это не просто ошибка, а преступление перед страной и народом.







