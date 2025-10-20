|
Министр юстиции Грузии встретился с встретился с зампрокурора МУС
20.10.2025 17:34
Министр юстиции Грузии Паата Салия встретился с заместителем прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Нажат Шамем Хан.
По данным министерства юстиции, стороны обсудили вопросы сотрудничества сторон и исполнения судебных решений в рамках расследования Международным уголовным судом грузинского дела, в частности, российско-грузинского конфликта 2008 года.
Заместитель прокурора и министр юстиции обсудили выданные судом ордера на арест и вновь отметили, что защита интересов потерпевших имеет особое значение для расследования предполагаемых преступлений, совершенных в августе 2008 года.
На встрече была подчеркнута необходимость эффективного и прозрачного сотрудничества с Судом в деле Грузии в соответствии с ее обязательствами по Римскому статуту.
В ходе обсуждения также обсуждалось недавнее решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Грузия против России» (IV), присудившее более 253 миллионов евро в качестве компенсации более чем 29 000 пострадавшим.
Во встрече приняли участие заместители министра юстиции Мераб Турава, Бека Дзамашвили, Георгий Дгебуадзе и Лана Моргошия, а также члены делегации МУС.
