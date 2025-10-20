Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Министр юстиции Грузии встретился с встретился с зампрокурора МУС


20.10.2025   17:34


Министр юстиции Грузии Паата Салия встретился с заместителем прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Нажат Шамем Хан.

По данным министерства юстиции, стороны обсудили вопросы сотрудничества сторон и исполнения судебных решений в рамках расследования Международным уголовным судом грузинского дела, в частности, российско-грузинского конфликта 2008 года.

Заместитель прокурора и министр юстиции обсудили выданные судом ордера на арест и вновь отметили, что защита интересов потерпевших имеет особое значение для расследования предполагаемых преступлений, совершенных в августе 2008 года.

На встрече была подчеркнута необходимость эффективного и прозрачного сотрудничества с Судом в деле Грузии в соответствии с ее обязательствами по Римскому статуту.

В ходе обсуждения также обсуждалось недавнее решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Грузия против России» (IV), присудившее более 253 миллионов евро в качестве компенсации более чем 29 000 пострадавшим.

Во встрече приняли участие заместители министра юстиции Мераб Турава, Бека Дзамашвили, Георгий Дгебуадзе и Лана Моргошия, а также члены делегации МУС.


