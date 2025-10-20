Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кая Каллас: Новые визовые правила вступят в силу в ноябре


20.10.2025   18:51


«Министры ясно дали понять, что ситуация с верховенством права и правами человека в Грузии продолжает ухудшаться», — заявила Кая Каллас, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета министров иностранных дел.

По словам Каллас, личные нападки на европейских послов неприемлемы и не должны допускаться в дипломатии.

«Европейская комиссия представит доклад о механизме приостановления безвизового режима позднее в этом году. Новые визовые правила вступят в силу в ноябре, что позволит нам отменить безвизовый режим для определённых групп», — отметила Кая Каллас.


