|
|
|
Грузию посещает министр здравоохранения Турции
21.10.2025 11:06
Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемисоглу посетил Грузию.
По сообщению Министерства здравоохранения Грузии, Кемаль Мемисоглу вместе со своим заместителем и руководителями ведомств здравоохранения проведёт в Тбилиси ряд встреч на высоком уровне.
Делегацию принимает министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.
В ходе двухдневного визита пройдут официальные встречи, а также будет подписан меморандум о более активном сотрудничестве в сфере здравоохранения.
Представители делегации встретятся с депутатами парламента Грузии, также запланированы другие встречи на высоком уровне.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна