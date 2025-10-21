Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузию посещает министр здравоохранения Турции


21.10.2025   11:06


Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемисоглу посетил Грузию.

По сообщению Министерства здравоохранения Грузии, Кемаль Мемисоглу вместе со своим заместителем и руководителями ведомств здравоохранения проведёт в Тбилиси ряд встреч на высоком уровне.

Делегацию принимает министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.

В ходе двухдневного визита пройдут официальные встречи, а также будет подписан меморандум о более активном сотрудничестве в сфере здравоохранения.

Представители делегации встретятся с депутатами парламента Грузии, также запланированы другие встречи на высоком уровне.


