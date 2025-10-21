Грузию посещает министр здравоохранения Турции

21.10.2025 11:06





Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемисоглу посетил Грузию.



По сообщению Министерства здравоохранения Грузии, Кемаль Мемисоглу вместе со своим заместителем и руководителями ведомств здравоохранения проведёт в Тбилиси ряд встреч на высоком уровне.



Делегацию принимает министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.



В ходе двухдневного визита пройдут официальные встречи, а также будет подписан меморандум о более активном сотрудничестве в сфере здравоохранения.



Представители делегации встретятся с депутатами парламента Грузии, также запланированы другие встречи на высоком уровне.







