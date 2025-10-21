Глава МИД Грузии считает законным штраф главе ОБСЕ за появление на протестной акции в Тбилиси

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили считает «полностью справедливым» штраф, выписанный ее финской коллеге, действующему председателю ОБСЕ Элине Валтонен после посещения антиправительственного митинга в Тбилиси. По ее оценке, данная санкция не может считаться нарушением дипломатического иммунитета.



«Все равны перед законом, неважно, кто нарушает закон. Наши правоохранительные органы имеют полное право оштрафовать любого человека, если он нарушит закон. Заплатит она или нет, воспользуется дипломатическим иммунитетом или нет – это другой вопрос, однако, если исходить из верховенства права, ни один международный договор не запрещает государству соблюдать свои законы», – заявила Бочоришвили в интервью телеканалу «Рустави 2».



Находящая с официальным визитом в Грузии 14 октября Валтонен встретилась с участниками немногочисленной акции на проспекте Руставели, а в соцсети Х поделилась видео, где сообщила, что на протест собирается множество людей.



Она также выразила поддержку демонстрантам, которые, по ее словам, «обеспокоенны репрессивным курсом своей страны» и «имеют полное право на демократию, свободу слова и основные права человека».



15 октября в правительстве заявили, что премьер Ираклий Кобахидзе отменил встречу с Валтонен из-за ее участия в «незаконной акции» и «ложных заявлений» о Грузии. МИД Грузии направил протестную ноту странам-членам ОБСЕ, а МВД оштрафовало действующего председателя организации на 5 тыс. лари, сочтя, что она вместе с другими демонстрантами «незаконно блокировала» дорогу.



В оппозиции расценили штраф дипломату как грубое нарушение Венской конвенции. Третий президент страны Михаил Саакашвил заявил, что данный случай «навсегда останется позорным пятном в истории Грузии».





