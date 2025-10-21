Конституционный иск о запрете главных оппозиционных сил будет опубликован до конца недели - Кобахидзе

21.10.2025 21:33





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что подготовка и оформление конституционного иска требует времени, так как в нём «много нарушений и, соответственно, много работы». По его словам, документ будет опубликован до конца недели.



«Идёт техническая работа. Нарушений очень много, поэтому и писать приходится много. Мы взяли несколько дней, чтобы довести процесс написания иска до конца. Конституционный иск будет опубликован к концу недели», — сказал Кобахидзе журналистам.



Глава правительства уточнил, что окончательное решение по иску принимает Конституционный суд, который рассмотрит все вопросы в комплексе.



«Не хочу опережать события до публикации иска. После того как он будет опубликован, станет известно, какие партии примут участие в нём. Мы предполагаем, что их будет около десяти, но список и детали будут обнародованы вместе с документом,» — отметил премьер.



Кобахидзе также привёл в пример Бачо Ахалаю, подчеркнув, что, хотя он формально не был членом партии, «все знают, что он является неотъемлемой частью «Единого национального движения».



«Решение принимает Конституционный суд, который комплексно рассматривает все темы», — добавил премьер-министр.





